شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحلقة 29 من البرنس.. رحاب الجمل: يا ترى رضوان هيعمل فيا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من النجاح يحققها مسلسل "البرنس"، خاصة خلال الحلقات الأخيرة بعدما تمكن رضوان البرنس "محمد رمضان" من أن يشفى غليل محبيه ومتابعي المسلسل ببدء الانتقام من إخوته واحدا تلو الآخر، حيث شهدت حلقة اليوم خطته فى الإيقاع بين ياسر وفدوى وفتحي، من خلال معرفة فتحى بالخيانة من جانب الثنائي له طوال الفترة الماضية وأن زوجته فى علاقة مع أخوه.

وما أن انتهت الحلقة حتى قامت الفنانة رحاب الجمل بنشر صورة لها من العمل التي تلعب فيه شخصية عبير وعلقت عليها قائلة: "يا ترى رضوان هيعمل فيا إيه؟!"، وذلك في إشارة إلى الطريقة التى سينتقم بها رضوان منها خلال الحلقة القادمة.