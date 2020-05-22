شكرا لقرائتكم خبر عن البرنس الحلقة 29.. نجية تخبر فتحى بخيانة زوجته فدوى مع شقيقه ياسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، بمشهد جمع بين "نجية" أحلام الجريتلى، و"سميحة" سلوى عثمان، بعد أن أخبرت الأولى للثانية، بأن "ياسر" محمد علاء، يخون شقيقه "فتحى" أحمد زاهر، مع زوجته "فدوى" روجينا، لتنهار الأخيرة بعد معرفتها بهذا الأمر.

وانتقل المشهد إلى ذهاب "رضوان" محمد رمضان، إلى منزل "علا" لاصطحاب شقيقه "عادل" أحمد داش إلى منزلهما، وحرصت "علا" نور اللبنانية على أن تحضر بعض الهدايا لـ "رضوان" لكى يعطيها إلى ابنته "مريم" عند زيارتهم لها، واستكمال للمشهد قامت نورا بإحضار لاب توب لـ شقيقها "عادل" حتى يعود إلى عمله مرة أخرى.

وانتقل المشهد الى ذهاب "عبير" رحاب الجمل إلى الفندق الذى تعمل فيه "علا" لكى تسألها عن زوجها "رأفت" أحمد فهيم، وأن الشك يملأ قلبها بأن "رضوان" قام بأذيته، ولكن ردت "علا" عليها بعنف وطلبت من الأمن إخراجها من المكان وطردها للخارج.

وذهبت "نجية" إلى ابنها "فتحى"، وحاولت أن تخبره بدون تفاصيل بأن يترك "فدوى" لأنها إنسانة غير جيدة وأنها تخونه مع شقيقه "ياسر"، ومن صدمة الخبر لم يتمالك غضبه وطلب من والدته الرحيل بشكل عنيف.

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.