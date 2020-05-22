شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة النجمة اللبنانية فيروز تنفى شائعة وفاتها: كلنا بألف خير الحمد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المخرجة ريما رحبانى، ابنة النجمة اللبنانية الكبيرة فيروز، أن شائعة وفاتها لا صحة لها من الأساس، بعد انتشارها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وقالت ابنة المطربة اللبنانية فى بوست لها عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك: عندى عطل بالإنترنت من 5 أيام، والحمد الله ما عندى واتساب، والله لا يوفقوا اللى بعدو فاضى، رغم كل شى صاير بهالدنى، يطلّع إشاعة متل وجّو، كلنا بألف خير الحمد الله، شكرًا".

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ريم رحبانى

وانتشرت خلال الساعات الأخيرة الماضية، شائعة تفيد بوفاة المطربة اللبنانية فيروز، داخل مستشفى الجامعة الأمريكية فى بيروت، وهو ما نفته صحيفة النهار اللبنانية بتصريحات من مصادر مقربة من النجمة اللبنانية.

ونقلت الصحيفة اللبنانية تصريح عن الموسيقار غسان الرحباني، أحد المقربين من النجمة فيروز قائلاً " فيروز بخير، واعتدنا كل سنة ان نسمع مثل هذه الشائعات".

فيما أكد مصدر أخر مقرب من النجمة لصحيفة النهار، قائلاً "كل شهرين بطلعو هاك خبر.. حالتها أحسن من حالتك ومن حالتي.. متل الحديد".