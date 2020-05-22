ابنة فيروز تنفي شائعة وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى"

نفت ريما الرحباني، ابنة المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، الخبر المتداول عن وفاة والدتها، حسب موقع النهار اللبناني.

وكتبت الرحباني منشوراً في حسابها الرسمي عبر "فيسبوك،" وقالت: "عندي عطل بالإنترنت من خمسة أيام، والحمد لله ما عندي واتساب، والله لا يوفقو اللي بعدو فاضي رغم كل شي صاير بهالدني يطلّع إشاعة متل وجّو، كلنا بألف خير الحمد لله".

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وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما عبر الواتساب، منشوراً يزعم أن السيدة فيروز توفيت في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.

وبحسب النهار أيضا، فإن مصدر قريب من فيروز أكد أنها بخير، وأن لا صحة إطلاقاً لخبر وفاتها.

كذلك، نفى غسان الرحباني المنشور المتداول عن صحة السيدة فيروز، وقال لـ"النهار": "فيروز بخير، واعتدنا كل سنة ان نسمع مثل هذه الشائعات".