محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى"
نفت ريما الرحباني، ابنة المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، الخبر المتداول عن وفاة والدتها، حسب موقع النهار اللبناني.
وكتبت الرحباني منشوراً في حسابها الرسمي عبر "فيسبوك،" وقالت: "عندي عطل بالإنترنت من خمسة أيام، والحمد لله ما عندي واتساب، والله لا يوفقو اللي بعدو فاضي رغم كل شي صاير بهالدني يطلّع إشاعة متل وجّو، كلنا بألف خير الحمد لله".
وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما عبر الواتساب، منشوراً يزعم أن السيدة فيروز توفيت في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.
وبحسب النهار أيضا، فإن مصدر قريب من فيروز أكد أنها بخير، وأن لا صحة إطلاقاً لخبر وفاتها.
كذلك، نفى غسان الرحباني المنشور المتداول عن صحة السيدة فيروز، وقال لـ"النهار": "فيروز بخير، واعتدنا كل سنة ان نسمع مثل هذه الشائعات".
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة فيروز تنفي شائعة وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.