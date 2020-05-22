محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر الفنان رامز جلال فيديو لشقيقه الفنان ياسر جلال وهو يتدرب في صالة الجيم.
وظهر ياسر وهو يؤدي تمارين رياضية قوية.
وعلق رامز: "ياسر جلال بيطمنكم عليه، وهو بخير الحمد لله".
وقال ياسر خلال الفيديو وهو يتمرن: "كل سنة وأنتم طيبين، أنا معنديش حاجة، بشكر كل الناس اللي كلمتني تطمن على صحتي".
وتابع: "شوفوا الحلقة الأخيرة من الفتوة لأنها هتكون نار".
وكان ياسر قد تعرض لهبوط في الدورة الدموية، في أثناء تحدثه على الهواء مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال حلقة برنامج "القاهرة الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| ياسر جلال يتدرب في الجيم: "أنا بخير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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