فيديو| ياسر جلال يتدرب في الجيم: "أنا بخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان رامز جلال فيديو لشقيقه الفنان ياسر جلال وهو يتدرب في صالة الجيم.

وظهر ياسر وهو يؤدي تمارين رياضية قوية.

وعلق رامز: "ياسر جلال بيطمنكم عليه، وهو بخير الحمد لله".

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وقال ياسر خلال الفيديو وهو يتمرن: "كل سنة وأنتم طيبين، أنا معنديش حاجة، بشكر كل الناس اللي كلمتني تطمن على صحتي".

وتابع: "شوفوا الحلقة الأخيرة من الفتوة لأنها هتكون نار".

وكان ياسر قد تعرض لهبوط في الدورة الدموية، في أثناء تحدثه على الهواء مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال حلقة برنامج "القاهرة الآن".