هنادي مهنا تبعث رسالة رومانسية لخطيبها أحمد خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة تجمعها بخطيبها أحمد خالد صالح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ووجهت هنادي رسالة له، قائلة: " لقد نشأت وحدي، لا أخوة ، ولا أخوات ، ولا أسرة في مصر، وقد اعتدت على القيام بكل شيء بمفردي، لقد كنت مستقلة في وقت أبكر من المعتاد ، وبدأت رحلتي مع العمل في سن 17 عامًا".

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وأضافت هنادي: " سافرت وحدي منذ أن كنت طفلة، خائفة من لا شيء كنت على استعداد للتغلب على هذا الكوكب بمفردي، حتى التقيت بك، لأول مرة لا أستطيع ولا أريد أي شيء غيرك، لا شيء يجعلني قويًة، سعيدة ، فخورة، إلا أنت، حتى أنني أسأل نفسي كيف كانت حياتي قبل لقائك؟ ولم أعد أستطيع حتى رؤيتها".

تابعت: "وجودك نعمة ، شكرا لتسامحك لي، أعلم أنه بالتأكيد ليس سهلاً على الإطلاق، مثل هذا البطل الخارق كيف تفعل ذلك؟ شكرا لك على وقوفك جانبي في أسوأ أيامي، أحبك حبيبي ".

وتشارك هنادي وأحمد خالد صالح في مسلسل "الفتوة"، بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، أنعام سالسوسة، نجلاء بدر، رياض الخولي، ومن إخراج حسين المنباوي.