فيديو| يغني بالفصحى.. محمد رمضان رفقة "مريم البرنس" في إعلان جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشر الفنان فيديو عبر حسابه على إنستجرام، لجزء من إعلان جديد لإحدى شركات المحمول العربية. وظهر رمضان في الفيديو وهو يغني بالفصحى، وظهرت معه "فريدة حسام" ابنته مريم في مسلسل البرنس. وعلق على الفيديو: "افتحوا الأبواب، عيد مبارك، وتعود عليكم الأيام بالخير والبركات".

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