محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طالب الفنانة اللبنانية مايا دياب جمهورها، عبر موقع "تويتر"، بتوخي الحذر ضد فيروس كورونا المستجد.
وكتبت مايا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" يا جماعة يا ريت منوعى كورونا عم يزيد يوم بعد يوم مع تعب الناس ومع عدم التزام الناس لعدة أسباب شو ما كانت، هيدا الشي رح يودي فينا على تسكير جديد وعلى ارتفاع بنسبة المرضى بالمستشفيات وعدم استيعاب المستشفيات للعدد وهون في ناقوص خطر كتير كبير لازم نوعى".
يُذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ارتفاع نسب المرضى.. مايا دياب تحذر جمهورها من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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