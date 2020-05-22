منير يكشف لمصراوي خضوعه لعملية جراحية دقيقة.. ويعلن موعد حفله المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد الفنان محمد منير تعافيه تماما من الجراحة الدقيقة التي خضع لها في العظام، موضحًا أنه غادر المستشفى عائدا إلى منزله الأسبوع الماضي.

وقال منير، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الحمد لله أنا حاليا فل الفل، وأشعر بتحسن بعد التعافي من الجراحة، التي خضعت لها منذ فترة بالمركز الطبي العالمي، وعدت لمنزلي الأسبوع الماضي، وأقوم حاليًا بإجراء جلسات للعلاج الطبيعي".

وأضاف منير:"مع الظروف الحالية فضلت عدم الكشف عن الخبر، وخاصة مع تقديري للظروف التي نمر بها بسبب وباء كورونا، ومع التحسن الذي أشعر به، أعود للتواصل فنيا مع جمهورى الذي اشتقت إليه، وأهديهم الحفل الذي أقيمه بمصاحبة فرقتي الموسيقية يوم الجمعه المقبل، ويذاع عبر صفحاتي بمواقع التواصل مباشرة من منزلي".

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ووجه منير في بيان صحفي رسالة شكر وتقدير، للفريق الطبي الذي أجرى له الجراحة بقيادة لواء طبيب رؤوف العباسي، واللواء طبيب هاني نجيب الذي أشرف على فريق التخدير، ولكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير، ليستعيد كامل لياقته.

يُذكر أن "الكينج" كان مقررا إجراء الجراحة في ألمانيا، وتواصل مع الأطباء وقرروا إجرائها في المستشفى الطبي العالمي، وحرص على زيارته فترة تواجده بالمستشفى مجموعة كبيرة من الأهل والأصدقاء المقربين، منهم: اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان السابق، والدكتور حازم عطية محافظ الفيوم السابق.

وأكد منير أنه حاليا متواجد في منزله، ويقوم بجلسات علاج طبيعي، تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان، كاشفًا أنه طلب عدم نشر أي أخبار في أثناء وجوده بالمستشفى حتى لا يُرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم، خصوصا مع المطالبة بالتباعد الاجتماعي بسبب وباء كورونا.

وتابع منير: "وعدتكم بحفلة رائعة، واليوم أقول لكل جمهوري انتظروني يوم الجمعة المقبلة ٢٩ مايو معايدة لكل جمهوري، يتم بثها مباشر من منزلي. وكل عام ومصرنا محروسة وشعبنا وشعوب العالم في سلام وأمان".