تستعد الفنانة أنغام لحفلها الغنائي ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك حسب ما أعلنت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". أعلنت أنغام تفاصيل الحفل قائلة:"مبسوطة جدا اننا هنحتفل بالعيد مع بعض وحفلة جديدة من مسرح الصوت والضوء بقيادة المايسترو هاني فرحات.. ثالث أيام العيد الساعة ١٠ مساء على قناة dmc TV" وحفلة جديدة من مسرح الصوت والضوء بقيادة المايسترو هاني فرحات.. ثالث أيام العيد الساعة ١٠ مساء على قناة dmc TV" Advertisements يذكر ان أنغام قد طرحت مؤخراً أغنية "هنعيش مع بعض" التي حصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة، الأغنية كلمات: أمير طعيمة، ألحان: هشام جمال، توزيع: مادي، ويقول مطلعها "مهما الأيام بعدتنا عن حبايبنا، أهلنا وناسنا هيفضلوا دايمًا في قلوبنا، وأكيد الشمس هتطلع في يوم وتقربنا تاني من بعض" "هنعيش مع بعض" التي حصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة، الأغنية كلمات: أمير طعيمة، ألحان: هشام جمال، توزيع: مادي، ويقول مطلعها "مهما الأيام بعدتنا عن حبايبنا، أهلنا وناسنا هيفضلوا دايمًا في قلوبنا، وأكيد الشمس هتطلع في يوم وتقربنا تاني من بعض"

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كانت هذه تفاصيل خبر في ظل أزمة كورونا .. أنغام تشارك جمهورها بحفل غنائي من خلال شاشات التلفاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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