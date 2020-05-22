تامر حسني يسجل أكثر من 83 مليون مشاهدة بإعلانه "الأصل مصري"

وصل إعلان الفنان تامر حسني "الأصل مصري" إلى أكثر من 83 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحه على موقعي الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، حسب ما أعلن على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام"

شارك تامر متابعيه مشاهدات الإعلان عبر خاصية

"ستوري" على حسابه الرسمي على "انستجرام".

الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع:علي فتح الله، ويقول مطلعها "الأصل مصري وانت اللي عارف معنى ان جذورك مصرية والكل شاهد الكل شايف عم الجدعنة

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والتضحية"، واعتمدت صورة الإعلان على إبراز سحر النيل وجماله والمناطق المحيطة به.

يذكر أن تامر قد شارك مؤخراً في أوبريت "أنت أقوى" مع عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي وهم""محمد منير، تامر حسني، سميرة سعيد، صابر الرباعي، وائل جسار، كارول سماحة"، ويأتي "أنت أقوى" حاملاً رسالة إيجابية في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها العالم بسبب وباء كورونا المستجد.