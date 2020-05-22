تعرف على موعد طرح أغنية إليسا "قهوة الماضي"

أعلنت الفنانة إليسا عن موعد طرح أغنيتها الجديدة "قهوة من الماضي"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت إليسا مقطع من الأغنية وعلقت عليه "خلال يومين"،

على أن تطرح الأغنية ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

الأغنية من كلمات:سهام شعشاع وألحان: محمد رحيم، وتوزيع: كميل خوري، وقد أعلنت مسبقاً انها

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ستكون ضمن ألبومها الجديد، بالإضافة إلى طرحها مؤخراً أغنية "هنغني كمان وكمان" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقى إلهامي دهيمة.