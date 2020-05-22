بعد نجاح أعمالها الرمضانية.. مي كساب تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الفطر

هنأت الفنانة مي كساب جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت مي صورة، وعلقت عليها قائلة: كل سنه وأنتم طيبين وأتمني تكون الاعمال اللي قدمتها السنه دي عجبتكم وشكرا لكل شخص كان سبب نجاح ليه السنه دي وأولهم جوزي

حبييي اللي دايما في ضهري و مبروك لكل زملائي اللي تعبو الموسم الصعب ده وربنا يهونها علينا جميعًا وألف حمد وشكر لله علي كل النعم اللي إحنا فيها وأهمها الصحه والستر عيد فطر مبارك.

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يذكر أن الفنانة مي كساب شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل

اللعبة، وتدور أحداثه في أجواء كوميدية من خلال صراع عائلي يومي غير تقليدي بين عائلتي مازو، ووسيم حيث يتنافسا للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التي تتحول عبر الحلقات من أفكار بسيطة وطريفة إلي منافسة شرسة لا يعرف أحد نهايتها.

مسلسل اللعبة شارك في كتابته ورشة من الكتاب الشباب، وأخرجه مُعتز التوني، وإنتاج شركة سكرين 2000، للإنتاج الفني ويُشارك في بطولته مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وآخرين.