بلقيس فتحي تشيد بـ "البرنس"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ عن اعجابها الكبير بمسلسل "​البرنس​" للفنان المصري ​محمد رمضان​، اذ كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "مسلسل البرنس قشعريرة من الأحداث والممثلين خصوصًا جملة (حاجيب منك عيال يقولولهم يا أولاد ايييه) السيناريو والحوار مش معقولين برافو برافو برافووووو محمد رمضان برافوووووو".

الجدير ذكره ان مسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء اضافة الى عدد كبير من الممثلين المصريين، ويلاقي نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.

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