ريما الرحباني ترد على شائعة وفاة فيروز

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت المخرجة اللبنانية ​ريما الرحباني​ عن انزعاجها من الشائعات المغرضة التي تطال سفيرتنا الى النجوم السيدة ​فيروز​، اذ انه دائما ما يُتداول اخبارا عن وفاتها.

وكتبت ريما على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي مطمئنة الجمهور: "عندي عطل بالأنترنت من ٥ ايام، والحمدالله ما عندي واتساب، والله لا يوفقو اللي بعدو فاضي، رغم كل شي صاير بهالدني، يطلّع إشاعة متل وجّو، كلنا بألف خير الحمدالله، شكرًا".

الجدير ذكره ان ريما عبرت مؤخرا عن سخطها لعدم السماح للمودعين بسحب أموالهم بالدولار، بل بما يعادله بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق، وذلك بعدما أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميمه الأخير بهذا الخصوص.

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