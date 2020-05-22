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ميرنا وليد - بيروت - لاشكّ في أن الكثيرين منكم لا زالوا يذكرون مسلسل "ازميرالدا" يوم كانت الأفلام والمسلسلات المكسيكية تغزو الشاشات والتلفزيونات العربية قبل أن تنافسها اليوم المسلسلات التركية.
وطبعاً الكل يتذكر بطلة هذا المسلسل الشهير الذي نال نسبة مشاهدة عالية حينها بين الجمهور العربي الذي تعلق بشخصياته ولاسيما ازميرالدا، الذي كان إسمها الفني في المسلسل.
لكن في الحقيقة هي تدعى ليتيسيا كالدرون من مواليد المكسيك في الـ15 من تموز/يوليو عام 1968، وعلى الرغم من سحر جمالها الذي أسر المشاهدين حينها، إلا أن الصور التي سوف نعرضها عليكم اليوم وهي في عمر الـ52 لا تختلف كثيراً عن قبل من حيث محافظتها على هذا السحر والجمال.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون "ازميرالدا" ؟؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن بعمر الـ 52 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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