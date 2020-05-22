ميرنا وليد - بيروت - يريد الكثير من المنتجين إظهار "كاران" طفل النجمين التركيين ​بوراك أوزجيفيت​ و​فهرية أفجين​ في اعلاناتهم، وعن هذا الأمر صرّحت فهرية انها ترفض إظهار طفلها بأي إعلان تجاري حتى لو دفع المنتجون لها ملايين الدولارات، مبررة ذلك بأنه ما زال صغيرا، مضيفة ان زوجها بوراك أوزجيفيت يوافقها الرأي في ذلك، قائلة لوسائل اعلام تركية: "حتى لو دفع لي المنتجون ملايين الدولارات لن أظهر ابني في أي إعلان الآن".

وكانت كشفت فهرية أفجين مؤخرا عن تفاصيل علاقة زوجها بوراك أوزجيفيت بطفلهما كاران، مشيرةً إلى أن الطفل يحب والده أكثر منها رغم بقاء زوجها خارج المنزل في أغلب الأوقات لإنشغاله بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "المؤسس عثمان".

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كانت هذه تفاصيل خبر فهرية أفجين لن تُقدم على هذه الخطوة حتى لو دُفع لها ملايين الدولارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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