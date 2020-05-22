وسام بريدي برسالة للسلطة السياسية

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل والإعلامي اللبناني ​وسام بريدي​ عن انزعاجه من المرحلة الصعبة التي وصلنا اليها في لبنان، إضافة الى ​فيروس كورونا​، فإن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية متردية يقابله عدم تحرّك فعلي من قبل السلطة السياسية في لبنان لمحاربة هذه الأزمة.

وكتب وسام على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "حدا يقلن انو الناس ما بقا معها تاكل"، وقد أيده عدد كبير من المتابعين.

وكان توجه بريدي مؤخرا بنداء إلى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب والحكومة مجتمعة وغيرهم من المسؤولين أن يتخذوا قرارات يتأجل بموجبها دفع المواطنين لفواتير الكهرباء والمياه والإيجارات وسندات الدين المستحقة للمصارف.

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