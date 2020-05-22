كريم أبو زيد بصورة من التجنيد الإجباري

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​كريم أبو زيد​ صورة قديمة له تعود الى مرحلة تجنيده في الجيش المصري، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق أبو زيد على الصورة قائلا: "جندي مجند، كريم أبو زيد لعام٢٠٠٤/٢٠٠.. تحيا مصر، شهداء الوطن".

على صعيد آخر كان كريم أبو زيد قد طرح في الفترة السابقة أغنية بعنوان "فكك من الناس"، وهي من كلمات أحمد عرفان والحان كريم أبو زيد نفسه، ومن توزيع الموزع الموسيقي أشرف أبو زيد، ونالت حينها اعجاب عدد كبير من الجمهور.

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