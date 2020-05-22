خمنوا من هذه الطفلة التي أصبحت إعلامية لبنانية شهيرة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الاعلامية اللبنانية ​ريا أبي راشد​ صورة لها وهي طفلة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونالت صورتها اعجاب عدد كبير من المتابعين، اذ ان ملامحها لم تتغير وما زالت محافظة عليها، وهذا ما يثبت عدم قيامها بأي عملية تجميل.

وكانت إستذكرت ريا أبي راشد مؤخرا مهرجان كان الذي من المفترض ان يكون موعده في هذه الفترة لكنه تأجل بسبب إنتشار فيروس كورونا.

ونشرت ريا مجموعة من الصور لها في مهرجان كان العام الماضي معلقة عليها :"لو ما كان فيه كورونا، كنا بهيدا الوقت عم نوصل إلى جنوب فرنسا لتغطية فعاليات مهرجان كان السينمائي".

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