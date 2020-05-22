عاصي الحلاني بصورة مع أولاده: "وجودهم كل شيء في حياتي"

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ صورة جديدة له برفقة اولاده ماريتا والوليد ودانا الحلاني، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واشار عاصي الى ان وجودهم اصبح كل شيء في حياته، معلقا على الصورة بالقول: " احلى صباح مع اصبح وجودهم كل شيء في حياتي وسلام من القلب لمن بهم الحياة أجمل ، يسعد صباحكم.

الجدير ذكره ان عاصي الحلاني كشف مؤخرا عن برومو فيديو كليب أغنيته الجديدة "بعشقك"، الذي يحكي قصة حب عاصي وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، خلال 25 سنة من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.

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