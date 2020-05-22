جريمة مروعة.. قتل أباه على الهواء عبر تطبيق “زووم”

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ووفق صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، فقد قام توماس (32 عاما) بطعن والده دوايت باورز (72 عاما)، خلال مشاركته باجتماع عبر شبكة الإنترنت حضره 20 شخصا، وقد اتصلوا بالشرطة عندما اختفى الأب عن شاشة الحوار.

وشهد بعضهم جزءا من الجريمة المروعة وهجوم الابن، وقد أدلوا بأوصافه للشرطة.

وقال محقق من الشرطة إن ”المشاركين لاحظوا في الاجتماع أن الأب لم يعد موجودا، كما سمعوا صوت أنفاسه…. لقد كان من المريع أن يشهدوا ذلك“.

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وأكد أن الدافع وراء الجريمة ما زال قيد التحقيق، ولكن لا يوجد ما يشير إلى أنه مرتبط بوباء فيروس ”كورونا“، كما لم يتضح بعد عدد الطعنات التي سددها الابن لوالده.

وأعلنت السلطات لاحقا القبض على الابن بعد ساعة من تلقيها البلاغ، فيما لم يكن يعلم المبلغون المكان الذي كان يتحدث منه الأب.

وأوضحت أن الابن حاول الهروب من رجال الشرطة بالقفز من الطابق الثاني من منزله، وأصيب إثر ذلك وتم نقله للمستشفى، وأكدت أنه متهم بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية.