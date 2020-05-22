كتب هاني نصر العربي في الجمعة 22 مايو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الشاعر رضا المصري يحكي كواليس كتابة أغنية "الفتونة" تتر مسلسل "الفتوة" لـ ياسر جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"الفتونة للموعودين.. مش كلمة قلناها وعدت.. للفتونة ناس مولودين.. لو وسط نار تلاقيها سدت" بتلك الكلمات، يقدم المطرب أحمد شيبة، أغنية تتر النهاية في مسلسل "الفتوة" لـ الفنان ياسر جلال لكن قبل خروجها للنور شهدت كواليس كثيرة.

وقال الشاعر الغناني رضا المصري، بأنه سعيد بردود أفعال الجماهير حول أغنية "الفتونة" تتر النهاية لمسلسل "الفتوة" الذي يقوم بـ بطولته الفنان ياسر جلال الذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي 2020.

وعن كواليس كتابة أغنية "الفتونه" قال رضا المصري في تصريح خاص لـ "الخليج 365 الفني" بأنه ذهب الى منطقة "حي الجمالية" وبدا بالجلوس على المقاهي وبين أهلها لـ يتعايش مع فترة الفتوات لتخرج بهذا الشكل، وانتهى قبل بداية شهر رمضان بحوالي 10 أيام، وقدمها للملحن حسين محمود، والموزع طه الحكيم، دون أن أدري إذا كانت تتر نهاية أو داخل الأحداث.

وتعد أغنية "الفتونة" هي من أقري الأعمال المقربة لـ رضا المصري، وأضاف بأنها لم تكن المرة الأولى في التعاون مع أحمد شيبه فتعاون من قبل في "يعلم ربنا" تتر مسلسل "نسر الصعيد" لـ محمد رمضان، وديو "عشمي في ربنا" ومن غناء أحمد شيبه وإيهاب توفيق.

