مكسيم خليل يستفز زوجته وهي تفكر بطرده من المنزل... فكيف ردّ عليها؟

أعربت سوسن أرشيد زوجة الممثل السوري مكسيم خليل عن دهشتها ومفاجأتها من أداء زوجها لشخصية "غسان" في مسلسل "أولاد آدم".



وقالت أرشيد في خاصية "الستوري" الخاصة بها: " إنها لا تعلم إن كانت ستستطيع أن تكمل مشاهدة مسلسل "أولاد آدم" بسبب أداء زوجها المستفز، معبرة عن مدى روعة تمثيل مكسيم".



وأضافت: "بعد كل حلقة بدّي شي ساعة لاقنع نفسي انو مكسيم حباب وهاد تمثيل وحرام ما لازم اشحطو برا البيت".

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وردّ خليل على أرشيد قائلاً: "اتواسطولنا يا جماعة عند المدام.. أنا والشنتاتي عالباب.. تراام".



وفي هذا الاطار، يلعب مكسيم شخصية مستفزة للغاية، يقتل ويخدع، ولا يفرق بين صغير وكبير، المهم أولاً وأخيراً عنده هو كيف يحقق مصلحته.



يذكر أن مسلسل "أولاد آدم" يدور حول الصراعات بين الخير والشر، ويروي قصة القاضية ديمة (ماغي بو غصن) المتزوجة من الاعلامي غسان (مكسيم خليل) الذي يحمل مطالب العالم في برنامجه، لكنه في الخفاء رجل إنتهازي يطبّق عكس ما يقول على الشاشة، بمشاركة مايا (دانييلا رحمة) وسعد (قيس الشيخ نجيب).