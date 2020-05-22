داليدا خليل لـ"الجميلة": إطلالاتي في مسلسل "سرّ" حصدت على اشادات كثيرة

أكدتّ نجمة مسلسل "سرّ" اللبنانية داليدا خليل في حديث لـ "الجميلة" أن (تالين) الشخصية التي تجسدها في العمل، كانت تهتم بأناقتها بشكل كبير، ولفتت أنظار المشاهدين لاهتمامها باطلالتها على مدار الـ 60 حلقة".

ووجهت داليدا الشكر لخبيرة المظهر سارة كيروز التي اهتمت باطلالتها في المسلسل، بعد أن تلقت اشادات من الصحافة والجمهور على ستايلها.

وعن اهتمامها بنفسها في فترة الحجر المنزلي قالت: "اخلص نفسي بالتي هي أحسن وذهبت للأشياء الطبيعية، مع القيام بالتمارين الرياضية، والمطالعة في بعض الأوقات".

وتابعت: "أرتدي الملابس الرياضية أكثر من غيرها خلال هذه الفترة، ولا ألجأ غلى وضع المكياج الا في حال كان لدي مقابلة عبر "سكايب" أو "انستقرام".

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وأضافت: "كون الطبيعة في استراحة ذهبت أنا في تفاصيلي اليومية الى الطبيعية، لا وجود لحياة الليل، ونعيش الحياة ببساطتها وجمالها، وهذا ما يجب أن نستفيد منه قدر المستطاع".

وعن المسلسلات التي تتابعها داليدا في رمضان قالت : " أتابع المسمسل المصري البرنس لـ محمد رمضان، وهناك كمية ابداع من نور اللبنانية والممثل المصري أحمد زاهر وروجينا وكل فريق العمل".

كما توجهت داليدا بالتهنئة إلى جميع زملائها في لبنان ومصر، والى المنتجين الذين استطاعوا استكمال التصوير في ظلّ انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن مسلسل "سرّ" هو عمل درامي بوليسي سوري لبناني، عرض في شهر يناير على شاشة "mbc" لأول مرة من بطولة بسام كوسا، رواد عليو، داليدا خليل، وسام حنا، باسم مغنية، خليل إبراهيم، جاد أبو علي ومجموعة أخرى من الممثلين.