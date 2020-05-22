هازال كايا تردّ على من ينتقد ملابسها: ما يرتديه الإنسان لا يمثل داخله

شنَّت النجمة التركية ​هازال كايا​ هجوما لاذعا على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر أحدهم صورة جريئة لها وتعرضها للانتقادات، إذ أشارت إلى أن ما يرتديه الإنسان لا يمثل داخله، مضيفة أن أي فتاة من الممكن أن تكون أفضل من مئة شخص إذا لم يفهموا موقفها وتصرفاتها، لكن الكثيرين في الحقيقة يشوِّهون الأسس الحقيقية في النفس البشرية. وتُعد كايا من الممثلات الشابات التركيات اللاتي تركن بصمة في المسلسلات الحالية ونلن شهرة واسعة.

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