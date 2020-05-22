ميريام فارس تستقبل العيد بقص شعرها وتطلق هذا التحدي

أطلقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس تحدِ جديد يخص عيد الفطر، وهو تعليم الفتيات كيفية الحصول على نيولوك من خلال قص الشعر دون الحاجة للاستعانة بمصفف محترف.

وأشارت ميريام خلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "انستقرام" إلى أنها "معتادة منذ سنوات على قص شعرها بنفسها وليس فقط في هذه الأيام بسبب الحجر المنزلي المفروض من أجل محاربة فيروس كورونا".

وعلقت ميريام فارس على الفيديو قائلة: "إذا عبالك تستقبلي العيد بلوك جديد ما إلك غير تقوي قلبك وتعملي التحدي".

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وشرحت ميريام لمتابعيها الفتيات كيفية قص الشعر، قائلة: "في البداية عليهن تحديد الطول الذي ترغبن في أن يكون أطول خصلة، يليه يمشطن شعرهن للأمام ويبدأن في القص، ثم أخذت تجفف شعرها بالدفيوز".