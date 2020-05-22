حقيقة وفاة فيروز "جارة القمر"

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شائعة حول وفاة الفنانة اللبنانية فيروز بعد تعرضها إلى أزمة صحية، وهو ما نفته مصادر لبنانية قريبة منها، مؤكدة أنها بخير، وأنه لا صحة إطلاقا لخبر وفاتها الذي تم تداوله.

ونفى الملحن اللبناني غسان الرحباني المنشور المتداول عن صحة الفنانة فيروز وقال : "فيروز بخير، واعتدنا كل سنة أن نسمع مثل هذه الشائعات".

يذكر أن فيروز اسمها الحقيقي "نهاد رزق وديع" ولدت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1935 في منطقة زقاق البلاط ببيروت، واستطاعت أن تبنى علاقة من الود بينها وبين الجماهير العربية بصوتها الرائع واختياراتها الراقية ومنها " القدس في البال، سكن الليل، كيف أنت، أغاني الميلاد"، وشاركت في 3 أفلام سينمائية هي "بياع الخواتم، بنت الحارس، سفر برلك".



