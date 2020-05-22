الخليج 365الجمعة 2020/5/22 10:51 م بتوقيت أبوظبي
عرض المسلسل المصري "الاختيار" لحظة النطق بحكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي، وذلك للمرة الأولى، في الحلقة رقم 29 من المسلسل.
وظهر عشماوي مرتدياً بدلة الإعدام وهو بلحية طويلة ويحاوطه مجموعة من أفراد الأمن، وعندما سُئل عن أي طلب يريده رد قائلاً: "مبقاش ينفع خلاص".
وتدور أحداث مسلسل "الاختيار" (بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي) حول بطولة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي وأبطال الكتيبة "103 صاعقة".
وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، أعلن في 4 مارس/آذار، تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. عرض مشاهد حقيقية لإعدام عشماوي في "الاختيار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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