لأول مرة.. عرض مشاهد حقيقية لإعدام عشماوي في "الاختيار"

عرض المسلسل المصري "الاختيار" لحظة النطق بحكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي، وذلك للمرة الأولى، في الحلقة رقم 29 من المسلسل.



وظهر عشماوي مرتدياً بدلة الإعدام وهو بلحية طويلة ويحاوطه مجموعة من أفراد الأمن، وعندما سُئل عن أي طلب يريده رد قائلاً: "مبقاش ينفع خلاص".

وتدور أحداث مسلسل "الاختيار" (بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي) حول بطولة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي وأبطال الكتيبة "103 صاعقة".

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، أعلن في 4 مارس/آذار، تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي.