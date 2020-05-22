نمو قياسي لمشاهدات قناة أبوظبي بالإمارات والسعودية في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قناة أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام تحقيقها نمواً استثنائياً في أعداد المشاهدين بنسبة 20% في دولة الإمارات، وبنسبة 90% على مستوى المملكة العربية السعودية، وهو ما انعكس على إجمالي المشاهدات للقناة في شهر رمضان المبارك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

تأتي هذه النتائج الاستثنائية، في إطار دراسة استطلاع السوق الدورية التي تجريها شركة إبسوس العالمية للأبحاث والدراسات بهدف قياس فاعلية الدورات البرامجية لقناة أبوظبي بعد تطوير محتواها وفق الاستراتيجية الجديدة لشركة أبوظبي للإعلام والتي ركزت على الابتكار والتحديث في صناعة المحتوى الإعلامي والرقمي، والعمل على تلبية تطلعات المجتمع والجمهور اعتماداً على الدراسات والأبحاث السوقية.





وعلى الصعيد الرقمي، بلغ إجمالي انطباعات متابعي القناة على مواقع التواصل الاجتماعي 173 مليون انطباعا، توزعت على فيسبوك، وتويتر، وأنستقرام، ويوتيوب، وتيك توك، كما نجحت قناة أبوظبي في تحقيق 7.25 مليون مشاهدة عبر تطبيقها وموقعها الإلكتروني حيث احتل مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" المرتبة الأولى في المتابعة الرقمية بواقع 1.85 مليون مشاهدة، فيما جاء مسلسل "محمد على رود" في المرتبة الثانية بعد أن حصد 1.75 مليون مشاهدة، إلى جانب ما يقارب 56 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد تطبيق قنوات تلفزيون أبوظبي "ADTV" المتوفر على متجري "آبل" و"جوجل" أيضاً أكثر من 190 ألف تحميل إضافي للتطبيق منذ بداية شهر رمضان.





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وبهذه المناسبة، قال عبدالرحمن عوض الحارثي، المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي: "نجحت أبوظبي للإعلام في مواصلة تعزيز مكانتها الريادية للمشهد الإعلامي على المستوى الإقليمي، وذلك بالنظر إلى نتائج شهر رمضان التي برهنت على حجم التنوع الذي قدمته الدورة البرامجية الرمضانية للجمهور، وجاء هذا النجاح مدفوعاً بالجهود التي بذلها فريق العمل على مستوى الشركة لتقديم ما ينسجم مع طبيعة المحتوى الترفيهي، وجودة الأعمال في أكثر المواسم الفنية والتلفزيونية إقبالاً خلال شهر رمضان".





وبحسب النتائج، تضمنت قائمة الأعمال والبرامج المعروضة على قناة أبوظبي في المراكز الـ5 الأولى في دولة الإمارات، كلاً من برنامج "قلبي اطمأن" الذي تربع على المركز الأول، وتلاه مسلسل درويشيات، ثم مسلسل محمد علي رود، ودروب في المركز الرابع، ثم مسلسل الساحر في المركز الخامس، وسجل معدل مشاهدات الدورة البرامجية نمواً في الدولة بنسبة 32%.



وتضمنت قائمة الأعمال الفنية على قناة أبوظبي التي جاءت في صدارة المراكز الخمسة الأولى في السعودية كلاً من، مسلسل درويشيات الذي تربع على المركز الأول، وتلاه مسلسل محمد علي رود، ثم مسلسل النحات، ومسلسل جنة هلي، ومسلسل الساحر في المركز الخامس، كما سجلت الدورة البرامجية نمواً إجمالياً في معدل المشاهدة على مدى الـ 24 ساعة في السعودية وزيادة في المشاهدات بنسبة 156% مقارنة بالدورة السابقة من العام الماضي لنفس الفترة.



