حفلات عبر الإنترنت تزين عيد الفطر في الإمارات

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي تنظيم عدد من الفعاليات الترفيهية البارزة عبر منصاتها الإلكترونية، خلال عيد الفطر المبارك من 23 إلى 25 مايو/أيار، تقدِّم خلالها مجموعة من العروض الغنائية الحية للمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

وجرى إطلاق هذه المبادرة بهدف دعم الجماهير خلال فترة التباعد الاجتماعي وحظر السفر عالميًا.

وتعد السلسلة الترفيهية جزءًا من منصة #StayCurious، والتي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في أبريل/نيسان الماضي لتبث أفضل التجارب الافتراضية والمحتوى التعليمي والترفيهي لمستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وينضم المجمّع الثقافي لاحتفاليات عيد الفطر من خلال تنظيم بثّين حصريين لحفلين غنائيين مباشرةً عبر قناته على "يوتيوب".

ويُحيي الحفل الأول النجم كاظم الساهر يوم 24 مايو/أيار، والثاني المغني الإماراتي حسين الجسمي يوم 25 مايو/أيار.

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ويأتي تنظيم الحفلين في إطار مبادرة "الثقافة للجميع" التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والتي توفر محتوى افتراضيا من متاحف ومعالم ومواقع الجذب الثقافي في إمارة أبوظبي.

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالإنابة: "هذا أول عيد فطر يصادفنا تحت الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، لذلك فقد كان من الأهمية لدائرة الثقافة والسياحة أن تطلق مجموعة من الفعاليات الافتراضية لبثّ السعادة والتشويق وبهجة العيد بين الجماهير".

وأضاف: "نشكر جميع الفنانين والمتحدثين الذين شاركوا معنا لجعل سلسلة الفعاليات هذه استثنائية تجمع بين أبزر نجوم الفن وخبراء التحفيز في المنطقة والعالم، ونتمنى أن يستمتع الجميع بالعروض التي قمنا بتحضيرها من أجلهم".

ويؤدي النجمان كاظم الساهر وحسين الجسمي باقة من أجمل أغانيهما الشهيرة خلال حفلين حصريين سيجري بثهما مباشرةً عبر قناة المجمّع الثقافي على منصة "يوتيوب" يومي 24 و25 مايو/أيار على التوالي، ومن المقرر أن يبدأ الحفلان في تمام الساعة السادسة مساءً (بتوقيت الإمارات).