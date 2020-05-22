الإمارات: 50 ألف فحص لفيروس كورونا تكشف عن 994 إصابة المزيد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الجمعة، إجراء أكثر من 50 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي هذا تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

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وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الإمارات في الكشف عن 994 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة و جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 27,892 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن 4 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 241 حالة.

وأعلنت الوزارة كذلك عن شفاء 1,043 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 13,798 حالة.