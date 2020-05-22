السودان يسجل 16 وفاة و235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/5/22 10:14 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء الجمعة، تسجيل 235 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال آخر 24 ساعة.
وذكرت الوزارة في تقريرها الدوري عن حالات كورونا بالسودان، أن 194 من الحالات الجديدة للإصابة سجلت بولاية الخرطوم وتوزعت الحالات الأخرى على الولايات.
وتماثلت 63 حالة للشفاء في السودان ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 372 حالة.
وبهذا يرتفع العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره في السودان إلى 3378 مع تسجيل 137 حالة وفاة.
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