سوزان نجم الدين وحسن عسيري يحصلان على المركز الأول في "خضة" رامز جلال

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واصل الفنان المصري رامز جلال، كشف كواليس برنامجه "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه خلال شهر رمضان الجاري، وكذلك رد فعل ضحاياه خلف الكاميرات في آخر حلقات برنامجه هذا العام.

وخصص رامز هذه الحلقة لعرض بعض المواقف الصعبة والمضحكة في الوقت ذاته لعدد من نجومه الذين سقطوا في فخه، حيث عرض رامز المراكز الخمسة الأولى في ردة فعل النجوم عند رؤيته ورتبهم تصاعديا حتى الوصول للموقف الأكثر رعبا.

وقال رامز إن مواطنته الفنانة غادة عادل حازت على المركز الخامس في ترتيب "الخضة" عند رؤيته، وجاءت الفنانة القديرة نبيلة عبيد في المركز الرابع، حيث قال "نن العين وصل للنظارة".

وجاء في المركز الثاني النجم السوري باسم ياخور، حيث قال عنه رامز إنه "اتخض على جزئين"، أما المركز الثالث فهي خضة النجمة ياسمين صبري، والأول حصل عليه الفنان السعودي حسن عسيري الذي قال له "الله يلعن أبلبسك يا ملعون".

كما رتب رامز مواقف السقوط في المياه بشكل تصاعدي بدأه بالمركز الخامس وحصلت عليه الراقصة فيفى عبده، والثاني كان من نصيب الشابة أميمة خليل، أما الثالث فحصل عليه مدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، والرابع للاعب الزمالك طارق حامد، أما الأول فحصلت عليه النجمة سوزان نجم الدين.

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ثم انتقل رامز جلال لخضة الثعبان ورتب المواقف تصاعديا أيضا حيث حصل لاعب الأهلي محمد الشناوي على المركز الخامس وعلق رامز قائلا "الثعبان قبله"، والرابع كان من حق حسن العسيري الذي قال عنه رامز كاد يتنازل عن شاربه بسبب رعبه من الثعبان.

أما الثالث فكان من نصيب الفنان عبدالله بالخير، الذي قال "ما أحب الحنش" ووصف رامز بالإبليس، أما الثاني فكان من نصيب مطرب المهرجانات حمو بيكا، وجاءت أمينة خليل في المركز الأول، وقال رامز "حين رأت الثعبان جالها جنان".

وفي النهاية عرض رامز "خضة الكرسي في الهواء" وحصلت بدرية طلبة على المركز الخامس فكانت تصرخ بشكل هستيري، والرابع كان من حق الممثل المصري القدير محيي إسماعيل، والثالث حصل عليه باسم ياخور، أما الثاني فكان من نصيب منة عرفة بالصراخ البريء، وكان الأول للاعب الأهلي علي معلول.

يذكر أن رامز أسقط العديد من نجوم الفن مثل ياسمين صبري، وريهام عبدالغفور، وبسمة، وسوزان نجم الدين، وحمدي المرغني والفنان السعودي حسن عسيري والنجمة المصرية نبيلة عبيد وغيرهم.

كما أوقع العديد من نجوم الرياضة في حلقات سابقة أبرزهم محمود كهربا ومحمد الشناوي نجما النادي الأهلي المصري وطارق حامد وأشرف بن شرقي من نادي الزمالك.