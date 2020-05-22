شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 29.. محمد رمضان يبدأ الانتقام ويلقن زوج شقيقته علقة ساخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc وdmc دراما، ببداية تنفيذ "رضوان" محمد رمضان، للانتقام من إخوته بعدما تسببوا في قتل زوجته وابنه، وقام بالاعتداء في البداية على زوج شقيقته "رأفت" أحمد فهيم، أثناء ركوبه لسيارته، وقام باختطافه في مكان مهجور حيث يتواجد فيه "صلاح بليلة" محمد أحمد ماهر، ورجاله.

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وأدخل "رضوان" "رأفت" غرفة وأغلق الباب خلفه، وقام بتلقينه علقة ساخنة تسببت في نزيف دماء من وجهه، وأخبره بأنه هو الوحيد الذى يستطيع أن يقود سيارة نقل، اذا هو من قام باصطدام سيارته على الطريق السريع وتسبب في قتل زوجته، ولكن وعده بأنه سيقتله بعد 5 سنوات، بعد أن يتذوق طعم الحبس داخل هذه الغرفة لمدة هذه الفترة.

واستكمل المشهد بمحاولات اتصال من زوجته "عبير" رحاب الجمل، ولكنها تجد الهاتف مغلقا، وحاول "فتحى" أحمد زاهر تهدئتها، وقامت أيضا بالاتصال بـ"ياسر" محمد علاء، للسؤال عنه ولكنه أخبرها بأنه لا يعلم عنه أي شيئا.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.