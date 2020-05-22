شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "فلانتينو" الحلقة 29.. دلال عبد العزيز تكتشف زواج الزعيم من داليا البحيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت دلال عبد العزيز الزوجة الأولي للزعيم عادل إمام في الحلقة 29 من مسلسل "فلانتينو" اكتشاف زواجه الثاني من داليا البحيري، حيث وجدت دلال بيجامتها الضائعة معلقة على منشر بلكونة داليا البحيري في الفيلا المجاورة لفيلتها لتكتشف الأمر.

وقامت دلال عبد العزيز بالنوم في سرير داليا البحيري، وعندما يأتي الزعيم ليلاطف داليا البحيري يجد زوجته الأولى على السرير مغطاة باللحاف لتنتهى الحلقة الـ29 من المسلسل على قيام دلال بالخناق مع الزعيم بسبب زواجه عليها.

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قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.