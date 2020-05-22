شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شائعة وفاة النجمة فيروز.. جريدة النهار اللبنانية: حالتها أحسن من حالتك ومن حالتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الساعات الأخيرة، شائعة تفيد بوفاة النجمة اللبنانية فيروز، داخل مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، وسرعان ما تداولت الشائعة بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.
وأكدت صحيفة النهار اللبنانية، في خبر لها، ان تلك الشائعة لا أساس لها من الصحة، وأن النجمة "فيروز"، تتمتع بصحة جيدة وتمكث داخل منزلها.
ونقلت الصحيفة اللبنانية تصريح عن الموسيقار غسان الرحباني، أحد المقربين من النجمة فيروز قائلاً " فيروز بخير، واعتدنا كل سنة أن نسمع مثل هذه الشائعات".
فيما أكد مصدر أخر مقرب من النجمة لصحيفة النهار، قائلاً " كل شهرين بطلعو هاك خبر... حالتها أحسن من حالتك ومن حالتى... متل الحديد"
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