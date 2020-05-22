السعودية تعلن تعذر رؤية هلال شوال والعيد الاحد

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مايو 2020 08:57 مساءً - أعلنت مواقع اعلام سعودية تعذَّر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة في عدة مناطق في المملكة، بينها حوطة سدير.
وبالتالي يكون عيد الفطر المبارك في السعودية يوم الأحد 24 مايو.. في انتظار الإعلان الرسمي من قبل المحكمة العليا.
وكانت المحكمة العليا دعت يوم أمس إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1441 هـ ،مساء الجمعة.
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