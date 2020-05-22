تحضير حلوى البسيمة على طريقة حلا الترك.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مايو 2020 08:57 مساءً - نشرت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، عبر حسابها على “إنستغرام”، مقطع فيديو قامت بتسجيله أثناء وجودها في المبطخ لتحضير حلوى “البسيمة”.
وبحسب حلا الترك فإن مقادير حلوى البسيمة هي كوبين من جوز الهند، نصف كوب من بودرة السكر، كوب من الدقيق وكوب ماء.
أما طريقة التحضير فتمزج المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متجانسة. بعد ذلك تدهن صينية الخبز بملعقة طعام من الطحينة ثم تمدد العجينة على كامل مساحتها وتزين صفحة الطبق بحبات اللوز ويتم وضع الصينية في الفرن لمدة لا تزيد على 30 دقيقة.
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