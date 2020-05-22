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كتب امير فتحي في الجمعة 22 مايو 2020 08:57 مساءً - أعلنت السلطات الباكستانية، الجمعة، عن تحطم طائرة ركاب في كراتشي، جنوب البلاد، على متنها 107 ركاب، وسط ترجيحات بمقتل معظم الركاب بمن فيهم الطاقم.
وكشفت وسائل إعلام محلية أن الطائرة من طراز “إيرباص 320″، وكانت قادمة من مدينة لاهور الباكستانية، لكنها سقطت فوق منطقة سكنية قريبة من المطار وسببت بها أضرارا بالغة.
وأعلن رئيس بلدية كراتشي وسيم أختر أنه لا يتوقع وجود أي ناجين على متن الطائرة التي تتبع الخطوط الدولية الباكستانية، وكانت تحمل 99 راكبا و8 من أفراد الطاقم وتحطمت في منطقة سكنية بكراتشي، اليوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة على متنها 107 ركاب فوق حي سكني في باكستان.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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