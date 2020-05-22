استراليا وأندونيسيا وماليزيا تعلن الأحد أول ايام عيد الفطر

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مايو 2020 08:57 مساءً - أعلن مركز الفلك الدولي أن كلا من استراليا وأندونيسيا وماليزيا وأستراليا والفلبين واليابان وتركيا أعلنت أن عيد الفطر سيكون يوم الأحد 24 مايو.

وكانت تونس أعلنت أمس أن يوم الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر.

وتتحرى السعودية وعدد من الدول العربية هلال شهر شوال مساء اليوم، فيما رجحت الحسابات الفلكية إلى أن شهر مضان لهذا العام سيكمل 30 يوما، مما يعني أن أول أيام عيد الفطر السعيد سيوافق الأحد 24 مايو