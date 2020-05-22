شاهد.. مايا دياب: “قررب بلش حظر جديد مع نيكولا جبران”

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مايو 2020 08:57 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب مقطع فيديو جديد لها جمعها بصديقها مصمم الازياء نيكولا جبران وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهر نيكولا جبران، في الفيديو، وهو يحتضن مايا دياب التي قالت: “عرفتوا اني قررت اعمل حظر منزلي جديد انا ونيكولا جبران”. وتابعت مايا دياب ضاحكة: “لكل الناس يلي بغاروا مننا وبحبوا ينضموا النا ما فيكم نتضموا”. يذكر ان مايا دياب ونيكولا جبران تربطهما علاقة صداقة قوية ودائما ما يظهرا معا في لقطات مثيرة للجدل.

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