“اللهم اكشف عنا كورونا”.. دعاء ختم القرآن من المسجد الحرام

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مايو 2020 08:57 مساءً - أمّ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس اليوم (الجمعة) المصلين في المسجد الحرام، في ليلة ختم القرآن.

ودعا الشيخ السديس بدعاء ختم القرآن في صلاة التهجد وليس في صلاة التراويح كما هو معتاد، بسبب تقليل عدد ركعات التراويح ضمن الإجراءات والتوجيهات المتخذة خلال جائحة كورونا.

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ودعا السديس برفع الوباء قائلا: “اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين اجمعين”.

وتابع السديس: “اللهم اكشف عنا كورونا اللهم ارفع عنا كورونا عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالمين اجمعين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين”.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين قد واصلت أعمال النظافة والتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته ومرافقه، ووضعت 300 جهاز تعقيم لليدين، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.