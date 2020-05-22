شادي الصفدي: مسلسلات الأجزاء "سلاح ذو حدين"..وهذه هوايتي بعيدًا عن الفن

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف الفنان السوري شادي الصفدي، عن السبب وراء مشاركته في مسلسل "سوق الحرير" الذي يعرض خلال موسم دراما رمضان الجاري، إذ قال في فيديو خصَّ به موقع "فوشيا": "في أكتر من شغلة وراء المشاركة بالمسلسل، هذا النوع ما اشتغلته كتير، كنت حابب أقوم بهالتجربة".

وأضاف الصفدي: "ماني شاغل أيضًا مع الأستاذين بسام ومؤمن الملا المخرجين، كنت حابب أشتغل معهما، هما أساتذة كبار واقفين حواليا بستفيد منهم، وحبيت أشوف حالي بهالمكان بعد ما شفت وقريت شخصية سيف، حبيت أعملها لإنني غالبا دور الشر".

وتابع: "حاولت أبسّط الشخصية قدر الإمكان، الشخصية كتير رذينة وحاولت أبينه ببساطته وما حاولت أعقد الموضوع، وأفكر كيف ردود أفعاله بمساعدة المخرج واللي معايا في المسلسل".

وعن إمكانية معرفة ما إذا كان المسلسل سينجح أم لا، قال الصفدي: "ما حدا يقدر يتوقع نجاح أو فشل مسلسل، بس في معطيات توضح ما سوف يحدث، بعد العرض فقط يمكن التأكد إذا كان المسلسل نجح وضرب مع الناس أو لا".

وأكمل: "من ضمن المعطيات الي ممكن تبشر بنجاح المسلسل، احترام عقل المشاهد والعمل بضمير والأزياء والديكور والمكياج والتصوير، هذه أشياء ممكن تحس من خلالها إنه الي بيتقدم شيء محترم".

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وأردف شادي: "بالنسبة للدور الأصعب ما إذا كان كوميدي أو حديث أو حقبة ستينات مثلا، أنا بشوف إن كل الشخصيات لازم تاخد حقها وتشتغل على أدق التفاصيل وبضمير مهما كانت، سواء لها مشهد أو 1000 مشهد".

وعن هواياته بخلاف التمثيل، قال: "أبرز هواياتي هي الموسيقى، وبشتغل جيتار، وبغني أيضًا، عندنا فرقة قديمة لها صفحات على فيس بوك ويوتيوب، وبنحضر لـ4 أغاني جديدة، منهم واحدة هتنزل قريبا".

وبسؤاله عن رأيه في المسلسلات التي تطرح على هيئة أكثر من جزء، أجاب: "هيدا سلاح ذو حدين، أحيانا في مسلسلات بتكون ضاربة كتير وبيتعملها أجزاء بس بتكون مو بنفس قوة الجزء الأول، هو موضوع حساس كتير، أو شيء لازم نهتم بالورق والحبكة تشد الناس، زي سوق الحرير كتير شد العالم".

وواصل: "لما بتعمل جزء ثاني لازم مو تحسس الناس بالتكرار، وإضافة أحداث وخطوط جديدة بدون تكثيف للمشاهد، أنا بحس الأمر خطير ولكن مع ذلك في مسلسلات عملت أجزاء عديدة ونجحت كتير، الأمر بيعتمد على العمل الجماعي".

وعن أعماله الفنية المستقبلية، قال: "في سوق الحرير جزء ثاني، وفي مقابلة مع السيد آدم جزء ثاني، وعندي شغل في دبي، مسلسل اسمه المنصة".

واختتم: "في النهاية بتمنى للكل السلام وراحة البال، وإن شاء الله يعم الفرح على العالم العربي بعد ما تمر أزمة كورونا وكل سنة وأنتم طيبين وبألف خير".

يذكر أن مسلسل "سوق الحرير" الذي يخوض به شادي الصفدي سباق دراما رمضان، يشارك في بطولته إلى جانبه، كل من بسام كوسا وسلوم حداد وكاريس بشار ونادين تحسين بك وفادي صبيح ودارين حداد وكوكبة من الفنانين.