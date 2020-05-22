دريك يعتذر عن إطلاقه هذا الوصف على كايلي جينر في أغنية مسربة له

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتذر النجم الموسيقي المعروف دريك، لنجمة الواقع الأمريكية كايلي جينر بعد أن أشار إليها على أنها "قطعة جانبية" في أغنية منذ ثلاث سنوات، ولم يتم إطلاقها، لكن جرى تسريبها -بشكل ما- للعالم.

وتعني عبارة "القطعة الجانبية" العشيقة باللغة العامية، وتستخدم عادة لوصف شخص لديه علاقة غرامية بجانب علاقة أخرى.

وكتب مغني الراب الكندي البالغ من العمر 33 عامًا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام قائلاً: "لم يكن من المفترض مشاركة الأغنية التي نُشرت الليلة الماضية بصفحة Night Owl Sound، فقد تم تسريبها، منذ 3 سنوات وتم التخلص منها بعد فترة وجيزة".

وأوضح دريك بعبارت تحمل أسفاً بالغاً ومسؤولية: "آخر شيء كنت أريد رؤيته، هو أن أستيقظ على وقع وجود قصة يحكيها لي أي من أصدقائي، أو أن يشعروا بعدم الاحترام، لذا كان علي تقديم هذا الاعتذار فقط لأبدأ يومي مجدداً"، وفق ما ذكره موقع "انسايدر".

ولم تقتصر صدمة متابعي الصفحة ومحبي النجم الشهير على وصف ملكة مستحضرات التجميل وأصغر مليارديرة عصامية في العالم بـ"العشيقة"، والتي ظهرت بالتعليقات، لكن ما زاد من أثار الاستياء والجدل، هو إشارة دريك أيضًا إلى شقيقة كايلي، كيندال جينر بالإضافة إلى عارضة الأزياء جيجي حديد بشيء من الإهانة في كلمات الأغنية المسربة.

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وفي الوقت الذي يدّعي فيه دريك أن الأغنية جرى تسريبها منذ أكثر من ثلاث سنوات، أكدت مصادر في ديسمبر أن الممثل السابق لـ "Degrassi" وجينر قد تواعدا لفترة وجيزة، لكنهما توقفا بمجرد ما أن بدأت وسائل الإعلام تهتم بعلاقتهما الرومانسية الناشئة.

في غضون ذلك، كان نجم الراب قد احتفل في وقت سابق، بعيد ميلاده الأخير في ملهى ليلي في لوس أنجلوس، ووجه الدعوة لمجموعة كبيرة من النجوم والمشاهير، كان أبرزهم كايلي جينر، حيث لوحظ -بمجرد حضورها- انسجام متزايد و كيمياء تجمعهما، إلى جانب ذلك الاهتمام الكبيرة الذي تلقته كايلي من المضيف على وجه الخصوص دون بقية المدعوين.

وقال مصدر في وقت سابق حسبما ذكر موقع "ديلي ميل": "فضلت كايلي التي كانت لا تزال تعاني من مشاكل بعلاقتها مع تريستان تومسون، قضاء معظم الوقت بالقرب من دريك وأصدقائه، كل ذلك جرى رغم وجود نزاع بين عشيرة كارداشيان والمغني الكندي".