تفاصيل التحقيقات مع سما المصري في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت التحقيقات والتحريات في واقعة القاء القبض على الفنانة الاستعراضية سما المصري المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور وبث مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

سما المصري قالت في التحقيقات إنه نلا يوجد أي علاقة شخصية بينها وبين الاعلامية ريهام سعيد مقدمة البلاغ فيها .

وتابعت أن هناك خلافات بينهما بعد أن أعلنت ترشحها لمجلس النواب وحصلت على 10 الاف جنيه نظير الظهور معها في البرنامج ولم تتمكن من الحضور الى القناة فى الموعد المحدد وبعدها تم تحرير محاضر بينهما والدخول فى قضايا.

ونفت سما المصري كافة الاتهامات المنسوبة لها حول نشر مقاطع فيديو وصور فاضحة وخادشه للحياء العام تتضمن لفت الأنظار إلى الدعارة والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت بنشر صور ومقاطع مرئية على حساباتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وروت سما المصري تفاصيل القاء القبض عليها أنها فوجئت يوم الجمعة الساعة ۱٫۳۰ صباحا بقوة من الشرطة اثناء اقامتها عند والدتها بمنطقة الهرم وطلبت القوة منها ارتداء ملابسها وتم التحفظ على هاتفها المحمول وحامل كاميرا تليفون واللاب توب و مفتاح الخزانة.

وحول طبيعة علاقتها بريهام سعيد وهل توجد خلافات بينهما قالت : مفيش علاقة شخصية بيني وبينها وانا كل اللي اعرفه انها إعلامية وبشوفها في التليفزيون زيي زي أي حد لكن كان فيه مشكلة انها افتكرت انى زقيت بنت عليها ومن ساعتها وهي وبتطلع تستفزنى وتشتمنى ، وسنة 2015 کنت مرشحة نفسي لمجلس النواب وکانت اتفقت معايا انها تستضيفني في البرنامج معاها على قناة النهار وبعد كده أخدت عربون من القناة عشرة الاف جنيه وبعد كده حصلي ظروف ومقدرتش اروح وكلمت مسئول القناة وقلت له هرجعلك الفلوس وهي طلعت في البرنامج وقالت سما المصري ضحكت علينا وأخدت مننا فلوس ومش عاوزة ترجعها وبعد كده الموضوع تطور أن احنا في بينا محاضر وقضايا.

وحول قيام المتهمة سما المصري بنشر مقاطع مصورة وفيديوهات إباحية متداولة تقوم فيها باستعراض جسدها عارية و عمل ايحاءات جنسية نفت الاتهامات وأكدت ان البلاغات كيدية ولا يوجد لها أي فيديو به ايحاء او تحريض على فسق وأنه فى حالة وجود فيديوهات كانت مباحث الآداب القت القبض عليها وأشارت الى انه حتى لو صح وجود فيديوهات ريهام سعيد لا يوجد لها صفة في البلاغ وان الشاكية اعتادت على تقديم البلاغات ضدها ولا يوجد أى فيديوهات جنسية.

وأشارت المتهمة سما المصرى فى التحقيقات الى أنها ليست مسئولة عن كل الصور والفيديوهات المنتشرة على الانترنت وانها مسئولة عن الصور والفيديوهات التى تنشر على حساباتها الرسمية الموثقة.