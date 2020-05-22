كاظم الساهر يضرب موعدًا عن بعد مع جمهور “المجمع الثقافي”

متابعة بتجــــــــرد: يحيي النجم العراقي كاظم الساهر حفلًا غنائيًا في المجمع الثقافي بأبوظبي يلتقي خلاله الجمهور عن بعد. وفي التفاصيل سيقدّم كاظم الساهر باقة من أجمل أغنياته مساء الأحد المقبل الموافق 24 أيار/مايو على مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي. وsيذاع الحفل عبر قناة المجمع الثقافي في موقع “يوتيوب” لكل العالم.

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