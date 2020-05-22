“ابنة الرئيس”.. رواية بوليسية جديدة لبيل كلينتون

متابعة بتجـــــــرد: يستعد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون (73 عاماً) لإصدار رواية بوليسية جديدة بعنوان “ذي بريزيدنت دوتر” (ابنة الرئيس) كتبها بالتعاون مع المؤلف جيمس باترسون الذي سبق وتعاون معه على كتاب “ذي بريزيدنت إز ميسينغ” (الرئيس مفقود) في 2018.

وقد بيعت أكثر من 3 ملايين نسخة عن الرواية الأولى التي تتمحور حول مخاطر الهجمات الإلكترونية.

وغرد باترسون معلقاً “العمل مع بيل كلينتون كان من أجمل إنجازات مسيرتي وأنا سعيد جداً بالعمل معه مجدداً”.

ويتوقع أن تصدر الرواية الجديدة في يونيو 2021 وتتمحور حول قصة رئيس سابق يريد الابتعاد عن الأضواء بعد خسارته المعركة الانتخابية لولاية ثانية إلا أنه يواجه “تهديداً وشيكاً” يتعلق بابنته، ما يرغمه على العودة إلى المعترك مجدداً.

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وألف بيل كلينتون عدداً من الكتب من بينها مذكراته “ماي لايف” في 2004، كما أصدرت ابنته تشيلسي كلينتون عدة كتب موجهة للأطفال.

ويعد باترسون صاحب إنتاج غزير، وهو أحد أكثر كتاب العالم تحقيقاً للإيرادات مع 94 مليون دولار بحسب مجلة “فوربس”.

وقال بيل كلينتون “لم أكن أتصور أنني سأنشر كتاباً مع أحد أرباب الرواية البوليسية مثل جيم، أظن أن القراء سيستمتعون بقراءة الرواية كما استمتعت بالعمل عليها”.