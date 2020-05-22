“شيسوي”.. جديد راشد الماجد في العيد

متابعة بتجــــــــرد: ينتظر جمهور الفنان السعودي راشد الماجد طرح أغنيته الجديدة “شيسوي” خلال فترة عيد الفطر المبارك. الأغنية من كلمات خالد العوض وألحان ناصر الصالح، وسيترافق إصدارها مع حملة دعائية واسعة عبر المتاجر الموسيقية ومواقع التواصل الإجتماعي. وكانت آخر أعمال راشد الماجد الغنائية، أغنية “الناس تحلم” من كلمات أنور المشيري، ألحان فايز السعيد، توزيع محمد صالح، وتريات تامر فيصي، ايقاع سمير القطان، مكساج وماسترنج جاسم محمد.

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