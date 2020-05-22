أوبرا وينفري تواجه كورونا بـ12 مليون دولار

متابعة بتجـــــــرد: تقدم أوبرا وينفري منحاً لمدن عاشت بها عبر صندوقها للإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 12 مليون دولار.

وأعلنت أن مؤسستها أوبرا وينفري الخيرية ستقدم التبرعات لمنظمات مخصصة لمساعدة المجتمعات المحتاجة في شيكاغو وبالتيمور وناشفيل وتينيسي وميلووكي وكوتشيسكو وميسيسبي، حيث ولدت.

وقالت في مقابلة مع أسوشيتد برس “سبب حديثي هو أنه ستكون هناك حاجة لتحرك الناس ذوي الموارد”.

وأضافت: “أعني أن هذا الشيء لن يختفي. حتى عندما ينتهي الفيروس، سيترك الدمار الناس غير قادرين على العمل لشهور وخاصة من يعتمدون على أجريومي، وأنفقوا مدخراتهم- سيكونون محتاجين. لذا ما أقوله هو ابحث في حيك، في باحتك لترى كيف يمكنك أن تخدم وأين يمكن أن تكون خدمتك الأكثر أهمية. هذا عمل شديد الأهمية من الأشخاص ذوي الموارد”.